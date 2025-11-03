Fiorentina, Pioli verso l’esonero: D’Aversa in pole su Vanoli
Foto © Stefano D’Offizi
Situazione tesa al Viola Park
Clima di tensione in casa Fiorentina. Il futuro di Stefano Pioli sembra ormai segnato: la società sta valutando la risoluzione del contratto, ma le trattative si sono complicate e non si esclude l’esonero immediato. Squadra, staff e dirigenti si trovano in ritiro al Viola Park, in attesa della comunicazione ufficiale da parte del club.
D’Aversa favorito su Vanoli
Per la panchina viola, Roberto D’Aversa è attualmente in pole position. L’ex tecnico di Lecce e Sampdoria ha superato Paolo Vanoli, che resta comunque un profilo apprezzato dalla dirigenza. Palladino, pur disponibile a un ritorno, non è stato contattato. Entro le prossime 24 ore è attesa la decisione definitiva, che dovrebbe sancire anche la separazione ufficiale da Pioli.
Goretti verso la promozione a direttore sportivo
Parallelamente, la Fiorentina lavora alla riorganizzazione interna. Stefano Goretti, attuale responsabile dell’area tecnica, dovrebbe essere promosso direttore sportivo, un segnale di continuità e fiducia da parte del club.
La decisione finale spetta a Commisso
Sarà Rocco Commisso a scegliere personalmente il nuovo allenatore. Il presidente viola intende chiudere il capitolo Pioli e aprire una nuova fase tecnica con un progetto più solido e coerente con le ambizioni della Fiorentina per la stagione 2025-26.
