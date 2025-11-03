Fiorentina, Pioli verso l’addio: Vanoli in pole per la panchina

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 3 Novembre 2025 · Aggiornato il 3 Novembre 2025

La crisi che ha travolto Pioli

PANCHINA FIORENTINA – La Fiorentina è al collasso: solo 4 punti in 10 giornate. Dopo la sconfitta casalinga contro il Lecce, la contestazione è esplosa e la tensione tra tifosi, squadra e società è diventata palpabile. I cori della Curva Fiesole — “Salta la panchina” — hanno raccontato tutta la frustrazione di un ambiente esasperato.

Il nodo contrattuale e la riflessione societaria

Stefano Pioli ha un accordo triennale con la Fiorentina fino al 2028 a 3 milioni di euro a stagione. Un esonero comporterebbe un esborso pesante per le casse del club, motivo per cui la dirigenza valuta una risoluzione consensuale. Ore decisive per il futuro dell’allenatore, con la società intenzionata a voltare pagina dopo settimane difficili.

Vanoli in vantaggio per il dopo Pioli

PANCHINA FIORENTINA – Il profilo di Paolo Vanoli è quello che convince di più la dirigenza viola: esperienza, carisma e capacità di gestire un gruppo in crisi. Sullo sfondo resta la pista interna che porta a Daniele Galloppa, tecnico della Primavera, pronto in caso di necessità.

La Fiorentina si prepara dunque a cambiare guida tecnica. L’obiettivo è dare una scossa immediata a una squadra in difficoltà e salvare una stagione che rischia di trasformarsi in un incubo.

