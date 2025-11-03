 Salta al contenuto

Fiorentina, Pioli verso l’addio: Vanoli in pole per la panchina

Cristiano Abbruzzese
Paolo Vanoli

La crisi che ha travolto Pioli

PANCHINA FIORENTINA – La Fiorentina è al collasso: solo 4 punti in 10 giornate. Dopo la sconfitta casalinga contro il Lecce, la contestazione è esplosa e la tensione tra tifosi, squadra e società è diventata palpabile. I cori della Curva Fiesole“Salta la panchina” — hanno raccontato tutta la frustrazione di un ambiente esasperato.

Il nodo contrattuale e la riflessione societaria

Stefano Pioli ha un accordo triennale con la Fiorentina fino al 2028 a 3 milioni di euro a stagione. Un esonero comporterebbe un esborso pesante per le casse del club, motivo per cui la dirigenza valuta una risoluzione consensuale. Ore decisive per il futuro dell’allenatore, con la società intenzionata a voltare pagina dopo settimane difficili.

Vanoli in vantaggio per il dopo Pioli

PANCHINA FIORENTINA – Il profilo di Paolo Vanoli è quello che convince di più la dirigenza viola: esperienza, carisma e capacità di gestire un gruppo in crisi. Sullo sfondo resta la pista interna che porta a Daniele Galloppa, tecnico della Primavera, pronto in caso di necessità.

La Fiorentina si prepara dunque a cambiare guida tecnica. L’obiettivo è dare una scossa immediata a una squadra in difficoltà e salvare una stagione che rischia di trasformarsi in un incubo.

LEGGI ANCHE:

  1. Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
  2. Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
  3. Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
  4. Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
  5. Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
  6. Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
  7. Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
  8. Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
  9. Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
  10. Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
  11. Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
  12. Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
  13. Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
  14. Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
  15. Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo

In tendenza

Notizie correlate