Fiorentina-Pioli, si volta pagina: ufficiale l’esonero
Erano molto diverse le prospettive e le aspettative ad inizio stagione per la Fiorentina che ha ufficializzato da poco l’esonero di Stefano Pioli: nel difficile momento della squadra, ultima in classifica con soli quattro punti ottenuti con soli pareggi in dieci gare di Serie A 2025/2026, non vedendo una inversione di tendenza o segnali incoraggianti, la scelta è stata quella di cambiare.
L’esonero di Pioli segue le dimissioni del direttore Daniele Pradè.
I nomi più forti accostati alla panchina viola sono quelli di Roberto D’Aversa e Daniele De Rossi: intanto, giovedì trasferta a Mainz per la Fiorentina in Conference League mentre domenica trasferta delicata sul campo del Genoa.
Ecco la nota integrale del club toscano:
Stefano Pioli non è più l’allenatore della Fiorentina
ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile.
La Società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro.
La guida tecnica della Prima Squadra è stata, temporaneamente, affidata, a partire dall’allenamento di questo pomeriggio, a Mister Daniele Galloppa.
