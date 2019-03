Fiorentina, Pioli: “In corsa su tutti i fronti, ci giochiamo molto. Cagliari tosto soprattutto in casa”

Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina ha presentato ai microfoni del sito ufficiale viola la trasferta contro il Cagliari. Queste le sue dichiarazioni:

“Il Cagliari è una squadra difficile da superare, soprattutto in casa loro, lì hanno costruito la loro classifica, perdendo solo due partite di misura contro Napoli e Atalanta. Giocano un calcio diretto, fisico, bisognerà prestare attenzione sulle fasce laterali. Sarà una partita complicata, molto importante“.

Tanti impegni ravvicinati in questa fase: “La Fiorentina deve essere pronta, ci giochiamo tanto e siamo in corsa su tutti i fronti. Questo è il momento di stringere i denti, abbiamo spinto tanto; la squadra ha bisogno di rifiatare ma dobbiamo mettere in campo una prestazione importante domani, poi la sosta arriverà a puntino. Cercheremo di dare il massimo e raggiungere i nostri obiettivi, non facili ma alla portata“.

Federico Chiesa dovrebbe esserci in Sardegna: “Si è allenato bene, penso possa essere disponibile”.