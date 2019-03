Fiorentina, Pioli: “Il mio futuro non influenza i ragazzi”. Simeone: “Che affetto per il mister, la sosta un bene”

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina é ritornato sulla sconfitta di Cagliari e le molte chiacchiere del periodo attorno al suo futuro. Le parole del mister viola:

“Abbiamo meritato di perdere, non credo il mio futuro possa influenzare i ragazzi che hanno mostrato grande professionalità, serietà e attenzione al lavoro. Che il mio futuro non sia ancora deciso é evidente ma non é un problema per me e per la squadra“.

DA PIOLI A SIMEONE – Giovanni Simeone, attaccante della squadra toscana si é espresso così: “Sappiamo l’affetto che abbiamo per lui, il mister credo sappia il rapporto che ha con noi. Questa sosta é un bene per chiarire le cose e ritrovare le energie. Siamo tranquilli, pensiamo ogni domenica a crescere e migliorare come squadra”.