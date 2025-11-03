Fiorentina-Pioli, è rottura: via libera al cambio in panchina
Fiorentina e Pioli ai titoli di coda
La separazione tra Fiorentina e Stefano Pioli è ormai una certezza. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club viola ha deciso di voltare pagina. Restano da definire soltanto le modalità dell’addio: esonero o dimissioni. In ogni caso, la frattura è insanabile e il rapporto con l’allenatore ex Milan è giunto al capolinea. Una volta risolti gli aspetti economici relativi a Pioli e al suo staff, la società sarà libera di aprire il nuovo capitolo tecnico.
Casting aperto per la nuova guida viola
Il nome del futuro allenatore è già al centro delle discussioni interne. In cima alla lista c’è Thiago Motta, profilo molto apprezzato per la sua visione moderna e la capacità di valorizzare i giovani. Sullo sfondo resta Raffaele Palladino, che piace per il suo gioco dinamico e il legame con l’ambiente. Non è da escludere una soluzione ponte con Giuseppe Iachini, pronto a subentrare in caso di emergenza.
Galloppa pronto all’interim in Germania
In attesa della scelta definitiva, la Fiorentina potrebbe affidarsi temporaneamente a Daniele Galloppa, tecnico della Primavera, per la sfida di Conference League contro il Mainz. Una soluzione interna per guadagnare tempo e consentire alla dirigenza viola di individuare con calma il nuovo allenatore che guiderà la squadra nel prosieguo della stagione 2025-26.
