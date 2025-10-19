Fiorentina, Pioli a rischio esonero: ecco i possibili sostituti
Fiorentina in crisi di risultati
ESONERO PIOLI – La stagione della Fiorentina è iniziata nel peggiore dei modi: solo 3 punti conquistati in 7 giornate di Serie A, senza ancora alcuna vittoria. Un rendimento che ha alimentato la tensione interna e messo in discussione il futuro di Stefano Pioli. Il presidente Rocco Commisso, deluso dai risultati e dagli investimenti non ripagati, sta valutando un segnale forte per scuotere l’ambiente.
Pioli sotto esame dopo Milan-Fiorentina
La sconfitta contro il Milan potrebbe risultare decisiva per il destino del tecnico. Le prossime ore saranno cruciali: la dirigenza viola è pronta a prendere provvedimenti immediati. L’esonero di Pioli non è più un’ipotesi remota, ma una concreta possibilità.
I possibili sostituti sulla lista viola
Secondo le ultime indiscrezioni, tra i nomi valutati dalla società ci sarebbero Daniele De Rossi, attualmente libero dopo le ultime esperienze in panchina, e Thiago Motta, profilo che ha già attirato l’attenzione di diversi club europei. Entrambi rappresentano opzioni di forte impatto tecnico e mediatico, in grado di restituire slancio a una squadra in difficoltà.
Il futuro della Fiorentina passa quindi dalle prossime giornate. Senza una reazione immediata sul campo, l’era Pioli a Firenze potrebbe concludersi bruscamente già a ottobre.
