Fiorentina, per la mediana occhi su Brescianini e Pisilli: le ultime

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 10 Dicembre 2025 · Aggiornato il 11 Dicembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

La Fiorentina sta cercando al più presto di risolvere una situazione complicatissima, come testimonia l’ultimo posto in solitaria in classifica a soli 6 punti e zero vittorie dall’inizio del campionato. Per farlo, oltre a rivedere sicuramente aspetti tecnico-tattici e mentali della squadra, la Viola sta pensando anche agli innesti giusti da regalare a mister Vanoli nel mercato di gennaio.

FIORENTINA, SERVE UN RINFORZO A CENTROCAMPO: BRESCIANINI IN POLE, OCCHIO ANCHE A PISILLI

Il reparto da rinforzare con maggior urgenza è il centrocampo e, in un momento così complicato, andare a pescare una scommessa dall’estero potrebbe essere controproducente. Per questo motivo, secondo la Gazzetta dello Sport, la dirigenza vorrebbe puntare su nomi che hanno almeno un minimo di esperienza nel nostro campionato e il profilo in cima alla lista è Marco Brescianini. L’ex Frosinone non sta trovando spazio a Bergamo, né con Juric prima, né con Palladino ora e potrebbe lasciare l’Atalanta nel mercato invernale.

Un altro profilo monitorato dalla Fiorentina è il romanista Nicolò Pisilli: anche lui non sta trovando il minutaggio che sperava con Gian Piero Gasperini e potrebbe lasciare la Capitale per giocare di più. Sul classe 2004, però, c’è anche la concorrenza del Genoa, il quale vorrebbe regalare a mister De Rossi un giocatore che già conosce visto l’esperienza condivisa alla Roma.

