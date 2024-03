Allenatore Fiorentina: assodato l’addio di Italiano a fine stagione, la società è a caccia del sostituto: idea Farioli del Nizza oppure…

L’obiettivo è sempre il medesimo: godersi il presente, massimizzare lo sforzo fino a fine stagione, a partire dal crocevia europeo dell’incontro in programma domani, al Franchi, contro il Milan di Stefano Pioli; raggiungere un’altra finale di Conference League dopo quella persa contro il West Ham, qualche mese fa. Poi, tentare di vincere la Coppa Italia, nella memoria di Joe Barone e per rendere vincente un progetto affascinante come quello di Commisso. Poi, a giugno, tirare le somme, soprattutto a livello tecnico e attuare una rivoluzione in panchina, complice il sempre più scontato addio di Vincenzo Italiano. Un toscano di nascita e due ex Fiorentina: il casting per la panchina della viola pare aver radici profonde e con ampi riferimenti alla regione toscana.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, la società viola potrebbe ridurre la margherita viola a tre tecnici, uno dei quali può essere considerato un vero e proprio outsider rispetto le notizie circolate negli ultimi tempi: Francesco Farioli. L’attuale tecnico del Nizza, reduce da un periodo complicato ma, tutto sommato, ancora positivo considerando la squadra ancora in piena lotta per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, potrebbe spuntarla sulla folta concorrenza rappresentata Alberto Gilardino e Alberto Aquilani, allenatore del Pisa con un passato a Firenze da allenatore della Primavera e da calciatore.

Il modulo adottato dal Mister, nativo di Lucca, il 4-3-3 delineato più volte dallo stesso Italiano nel corso dell’esperienza fiorentina, potrebbe consentire alla società di non rivoluzionare la rosa, ma improntare una rinfrescata ad modulo che ha donato parecchie soddisfazioni all’ambiente. Il finale di stagione si avvicina a, la società viola, non vuole certamente farsi cogliere impreparata dal più che possibile congedo di Italiano: il casting, in casa Fiorentina, sarebbe già partito.