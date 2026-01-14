Fiorentina, Paratici ufficialmente nuovo ds viola ma fra tre settimane
Brevissimo comunicato della Fiorentina che ufficializza Fabio Paratici come nuovo Direttore Sportivo del club toscano: la carica non è immediata ma sarà ricoperta formalmente ad inizio febbraio, precisamente a partire da mercoledì 4.
Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.
ACF Fiorentina è lieta di comunicare che Fabio Paratici, a partire dal 4 febbraio 2026, assumerà l’incarico di Direttore Sportivo della Fiorentina.
Nel mentre, la squadra prepara la trasferta di Bologna che si giocherà domenica pomeriggio.
In classifica, la Fiorentina è penultima a tredici punti, uno sopra la coppia di coda Pisa ed Hellas Verona, avversario domani proprio del Bologna nel recupero di campionato.