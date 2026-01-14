 Salta al contenuto
Calciomercato News Fiorentina Calcio News

Fiorentina, Paratici ufficialmente nuovo ds viola ma fra tre settimane

Alessandro Collu
1 min
Fabio Paratici

Brevissimo comunicato della Fiorentina che ufficializza Fabio Paratici come nuovo Direttore Sportivo del club toscano: la carica non è immediata ma sarà ricoperta formalmente ad inizio febbraio, precisamente a partire da mercoledì 4.

Ecco la nota:

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

ACF Fiorentina è lieta di comunicare che Fabio Paratici, a partire dal 4 febbraio 2026, assumerà l’incarico di Direttore Sportivo della Fiorentina.

Nel mentre, la squadra prepara la trasferta di Bologna che si giocherà domenica pomeriggio.

In classifica, la Fiorentina è penultima a tredici punti, uno sopra la coppia di coda Pisa ed Hellas Verona, avversario domani proprio del Bologna nel recupero di campionato.

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria