Fiorentina, Paratici guarda alla Juve: obiettivi Rugani e Gatti

La Fiorentina entra in una fase delicata della stagione e lo fa con la consapevolezza che il mercato di gennaio può diventare decisivo. I viola sono impegnati nella lotta per risalire la classifica di Serie A e la dirigenza lavora per offrire a Paolo Vanoli nuove soluzioni, soprattutto in difesa.

Paratici prepara le prime mosse

In attesa dell’insediamento operativo di Fabio Paratici al Viola Park, previsto dopo la conclusione delle sue attività con il Tottenham, il club toscano inizia a tracciare le prime linee guida. L’ex dirigente della Juventus conosce bene il mercato bianconero e proprio da Torino potrebbero arrivare i rinforzi.

Rugani pista più accessibile

Il nome più caldo è quello di Daniele Rugani. Il difensore, ex Empoli, ha trovato poco spazio alla Juventus, totalizzando appena 350 minuti tra campionato e Champions League. I rapporti consolidati tra Paratici e Giorgio Chiellini potrebbero agevolare l’operazione, rendendo il trasferimento una soluzione concreta e rapida.

Gatti, affare in salita

Diverso il discorso per Federico Gatti. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centrale classe 1998 ha un ingaggio da 3 milioni di euro annui e al momento è fermo per un intervento al menisco. Non è più un intoccabile per Luciano Spalletti, ma l’aspetto economico rappresenta un ostacolo rilevante per la Fiorentina.

Le alternative sul mercato

Sul taccuino viola resta anche Samuel Kotto, difensore del Gent protagonista con il Camerun in Coppa d’Africa. Su di lui, però, c’è concorrenza di Genoa e Udinese, a conferma di un mercato che si preannuncia competitivo e complesso.