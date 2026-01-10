Fiorentina, Pablo Marí a un passo dall’Al-Hilal
FIORENTINA MARÍ AL HILAL – Dopo soli dodici mesi, sarebbe già molto vicina alla conclusione l’esperienza di Pablo Marí con la casacca della Fiorentina.
Come scrive anche Fabrizio Romano, il difensore spagnolo sarebbe a un passo dall’Al-Hilal di Simone Inzaghi. L’operazione dovrebbe chiudersi sulla base di 2 milioni di euro che finirebbero nelle casse dei viola.
FIORENTINA MARÍ AL HILAL – Il club toscano avrebbe già dato il proprio via libera all’operazione.
Nello stesso tempo, la Fiorentina starebbe altresì guardando in casa Inter, poiché interesserebbe uno tra Stefan de Vrij e Francesco Acerbi. Uno dei due potrebbe infatti lasciare i nerazzurri già in questa finestra di mercato.
