Fiorentina: oltre a Boga, per l’attacco piace Silvetti dell’Inter Miami

La Fiorentina è alla ricerca di un esterno d’attacco per migliorare, tra i tanti reparti in difficoltà in questo inizio di stagione, la pericolosità in zona offensiva. Un nome monitorato dai Viola è Jeremy Boga, in uscita dal Nizza, complice la vicenda gravissima accaduta lo scorso 30 novembre quando, al ritorno da una trasferta persa 3-1, i tifosi della squadra francese hanno aggredito fisicamente i giocatori e proprio l’ex Sassuolo è stato coinvolto.

FIORENTINA, IL PUNTO SUL MERCATO: SILVETTI PER L’ATTACCO, DUELLO CON LA LAZIO PER SAMARDZIC E BRESCIANINI

Tuttavia, Boga non è l’unico nome sulla lista dei viola: secondo quanto riportato da Sky Sport infatti, il club toscano starebbe pensando anche a Mateo Silvetti, esterno offensivo classe 2006 in forza all’Inter Miami di Leo Messi. L’argentino, arrivato negli States la scorsa estate dal Newell’s Old Boys per oltre 4 milioni di euro, ha messo a referto 2 reti e 2 assist in 9 presenze con la squadra di Beckham, conquistando anche la prima MLS poche settimane fa.

La Fiorentina, però, non guarda solo al reparto offensivo, ma anche alla zona mediana del campo. I primi nomi sono Lazar Samardzic e Marco Brescianini, entrambi non centrali nel progetto dell’Atalanta, ma c’è la forte concorrenza della Lazio di Maurizio Sarri. In uscita, invece, Gino Infantino è pronto ad andare all’Argentinos Juniors in prestito, mentre una pedina importante come Rolando Mandragora è nel mirino di Genoa e Marsiglia.

