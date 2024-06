Foto di Stefano D’Offizi

FIORENTINA RETEGUI – Dopo la prima stagione in Serie A con la maglia del Genoa, con cui ha segnato 7 gol in 29 gare, Mateo Retegui è ora concentrato in questi Europei 2024.

Il suo futuro potrebbe però essere lontano dalla Liguria. Perché sulle sue tracce ci sarebbe il forte interesse da parte della Fiorentina.

FIORENTINA RETEGUI – Riferisce infatti il Corriere dello Sport che i viola avrebbero pronta una offerta da circa 20 milioni di euro che presto dovrebbe pervenire al Genoa. La Fiorentina vorrebbe anticipare la concorrenza.

