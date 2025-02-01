Fiorentina, occhi su Reda Belahyane: alternativa a Fagioli

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 1 Febbraio 2025 · Aggiornato il 1 Febbraio 2025

Belahyane nel mirino della Fiorentina

La Fiorentina sta valutando con attenzione il profilo di Reda Belahyane, centrocampista di proprietà del Verona. Il giovane talento francese rappresenta un’opzione concreta per i viola nel caso in cui la trattativa con la Juventus per Nicolò Fagioli non dovesse andare a buon fine. Il club toscano sta monitorando diverse alternative per rinforzare il centrocampo e Belahyane appare un’opzione intrigante per qualità tecniche e prospettiva.

Un talento seguito in tutta Europa

Non è la prima volta che il nome di Belahyane viene accostato ad altri club di Serie A. In passato, infatti, il classe 2005 è stato oggetto di interesse da parte di Lazio e Milan, anche se poi nessuna delle due società ha affondato il colpo. Attualmente, il giovane centrocampista è finito anche nel mirino di Marsiglia e Rennes, due squadre della Ligue 1 pronte a contenderselo.

Valutazione e caratteristiche del giocatore

Il cartellino di Belahyane è attualmente valutato intorno ai 12 milioni di euro, una cifra che potrebbe risultare accessibile per la Fiorentina, soprattutto nel caso in cui dovesse sfumare l’affare Fagioli. Il centrocampista classe 2004 si distingue per visione di gioco, capacità di recupero palla e dinamismo, caratteristiche che lo rendono un profilo interessante per il centrocampo viola.

Fiorentina pronta a muoversi?

Con il mercato in pieno fermento, la Fiorentina resta in attesa di sviluppi sulla situazione Fagioli, ma si prepara a sondare altre piste per evitare di trovarsi scoperta nel reparto nevralgico del campo. Belahyane potrebbe rappresentare una scommessa di valore, ma la concorrenza di Marsiglia e Rennes potrebbe complicare l’operazione.

