Fiorentina, obiettivo Fabbian: possibile scambio con Sohm
Foto © Stefano D’Offizi
FIORENTINA FABBIAN – Il gol di ieri pomeriggio, segnato proprio alla Fiorentina, potrebbe essere un segno del destino per Giovanni Fabbian. Già, perché sul giovane centrocampista del Bologna ci sarebbero proprio i viola che, passo dopo passo, stanno sempre più rivoluzionando la rosa dopo un pessimo avvio di stagione. L’obiettivo è quello di uscire quanto prima dalla zona retrocessione.
Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.
FIORENTINA FABBIAN – Secondo quanto riferisce il quotidiano La Nazione, il Bologna valuterebbe il cartellino del giocatore non meno di 15 milioni di euro. Cifra dunque importante, ma potrebbe scendere se i toscani dovessero inserire una contropartita tecnica. E il nome più accreditato sarebbe quello di Simon Sohm, mezzala approdata a Firenze in estate dal Parma ma che finora non ha convinto.
leggi anche:
- Wesley incanta a Roma: City, Newcastle e Tottenham osservano
- Roma-Sassuolo, Gasperini: “Proprietà qui presente un gran segnale ma non parliamo di mercato, sapete tutto. Questa estate…”
- Brescianini dall’Atalanta alla Fiorentina è ufficiale: “Vanoli carico, non vedo l’ora di mettermi in gioco”
- Bove riparte dall’Inghilterra: firma vicina col Watford
- Nottingham Forest su Taremi: l’ex Inter tra le opzioni per l’attacco
- Como, Fàbregas: “Bologna? Grande test; mi piace la squadra e Italiano, da analizzare nel calcio moderno. Il mercato…”
- Milan-Genoa 1-1: Leao salva i rossoneri, Stanciu spreca un rigore
- Udinese, Zaniolo brilla ma c’è un ginocchio da valutare