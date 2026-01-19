Fiorentina, obiettivo Fabbian: possibile scambio con Sohm

Foto © Stefano D’Offizi

FIORENTINA FABBIAN – Il gol di ieri pomeriggio, segnato proprio alla Fiorentina, potrebbe essere un segno del destino per Giovanni Fabbian. Già, perché sul giovane centrocampista del Bologna ci sarebbero proprio i viola che, passo dopo passo, stanno sempre più rivoluzionando la rosa dopo un pessimo avvio di stagione. L’obiettivo è quello di uscire quanto prima dalla zona retrocessione.

FIORENTINA FABBIAN – Secondo quanto riferisce il quotidiano La Nazione, il Bologna valuterebbe il cartellino del giocatore non meno di 15 milioni di euro. Cifra dunque importante, ma potrebbe scendere se i toscani dovessero inserire una contropartita tecnica. E il nome più accreditato sarebbe quello di Simon Sohm, mezzala approdata a Firenze in estate dal Parma ma che finora non ha convinto.

