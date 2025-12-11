Fiorentina, obiettivo Coppola a gennaio per rinforzare la difesa

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 11 Dicembre 2025 · Aggiornato il 11 Dicembre 2025

La Fiorentina comincia a monitorare i possibili colpi per il mercato di gennaio al fine di risollevare le sorti della squadra. Uno dei reparti che sta facendo più fatica da inizio stagione è certamente la difesa e uno dei nomi in lista per rinforzare la propria retroguardia, secondo Fabrizio Romano, è Diego Coppola del Brighton.

FIORENTINA, COPPOLA IN ARRIVO A GENNAIO? LE ULTIME

Il classe 2001 è arrivato in Inghilterra la scorsa estate dal Verona per circa 11 milioni di euro, ma fin qui non ha trovato lo spazio che cercava, come testimoniano le sole sei presenze in tutte le competizioni, di cui solamente tre in Premier League e tutte da subentrato.

Proprio a causa del poco minutaggio, Coppola potrebbe decidere di tornare in Italia e la Fiorentina starebbe studiando l’offerta giusta per convincere il Brighton a far partire il proprio centrale. Si attendono aggiornamenti nelle prossime settimane.

