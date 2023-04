FIORENTINA NZOLA – In attesa della finale di Coppa Italia contro l’Inter e del cammino in Conference League, la Fiorentina sta già iniziando a programmare la rosa in vista della prossima stagione.

Circa l’attacco, se Cabral si è rilevato determinante, incerto è il futuro di Jovic e Kouame. Nel frattempo, secondo quanto riferisce Tuttosport, la Viola avrebbe messo gli occhi su M’Bala Nzola, 26 anni e da gennaio 2020 allo Spezia.

FIORENTINA NZOLA – Il tecnico Italiano conosce già molto bene il giocatore, avendolo allenato proprio in Liguria. Assieme avevano festeggiato la storica promozione in A degli aquilotti quasi tre estati fa.

