Fiorentina, nuovo ribaltone vicino? Vanoli a rischio esonero

15 Dicembre 2025

Fiorentina Vanoli esonero – Il momento molto negativo della Fiorentina prosegue. I viola anche ieri sono stati sconfitti dal Verona in casa e dopo la partita c’è stata una dura contestazione della curva ai danni della squadra. Come riportato da La Gazzetta Dello Sport potrebbe esserci un nuovo avvicendamento in panchina a breve.

Rischio concreto

Dopo la scorsa stagione conclusa in zona europea ci si aspettava una Fiorentina in grado di combattere per i primi cinque posti della classifica. L’arrivo di Pioli in panchina aveva portato tante speranze nei tifosi del club viola, la realtà però è ben diversa. Nessuna vittoria in campionato, solamente sei punti in classifica e l’incubo retrocessione che si avvicina notevolmente. La rosa ha la qualità per uscire dalla crisi, nessuna squadra però dopo un inizio così a rilento è riuscita a salvarsi; serve cambiare immediatamente rotta.

Le soluzioni

Vanoli è già considerato a rischio. L’allenatore non è riuscito a dare alla Fiorentina una scossa e dopo il match di giovedì in Conference League potrebbe arrivare l’esonero: quali sono le possibili alternative? Una soluzione potrebbe essere la promozione di Galloppa in prima squadra, attenzione però a Pioli. L’allenatore italiano percepisce tre milioni a stagione, non si è lasciato benissimo con la società però non è da escludere totalmente un suo ritorno.