Fiorentina, minacce dei tifosi alle mogli dei giocatori: il comunicato

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 8 Dicembre 2025 · Aggiornato il 8 Dicembre 2025

La crisi della fiorentina sembra non avere fine. Oltre all’ennesima sconfitta di questo campionato, maturata per 3-1 in casa del sassuolo, a rendere il clima ancora più teso sono stati alcuni comportamenti avuti da alcuni “tifosi” viola, i quali hanno minacciato e offeso gravemente le famiglie dei giocatori sui social.

A denunciare l’accaduto è stata la compagna di Dodo, la quale ha richiesto l’intervento delle autorità e pubblicato una storia su Instagram, mostrando le minacce e auguri di morte ricevuti in privato. La Fiorentina ha pubblicato un duro comunicato, condannando fermamente l’episodio e esprimendo solidarietà alle famiglie dei propri giocatori.

MINACCE ALLE FAMIGLIE DEI GIOCATORI, LA FIORENTINA: “MINACCE VERGOGNOSE E INACCETTABILI, CONTATTATE LE AUTORITÀ”

Questo il comunicato del club toscano:

“ACF Fiorentina esprime piena solidarietà e piena vicinanza ai calciatori e alle loro famiglie, a seguito delle inaccettabili e vergognose minacce ricevute nelle ore successive alla sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Comportamenti di questo tipo non possono avere alcun posto nel calcio, né in nessun ambito della nostra società.

Il Club si è messo subito in contatto coi propri tesserati e con le autorità competenti per garantire che vengano adottate tutte le misure necessarie a tutela della sicurezza e della serenità dei giocatori, dei membri dello Staff, dei loro cari e delle famiglie coinvolte.

ACF Fiorentina, nel ringraziare i tanti sostenitori che hanno già manifestato affetto e sostegno in merito a questi fatti incresciosi, ribadisce che non ci sarà mai spazio per intimidazioni, odio o violenza.

Il nostro impegno nella protezione dei nostri giocatori e delle loro famiglie rimane assoluto”.

