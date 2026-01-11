Fiorentina-Milan, probabili formazioni e dove vederla in tv

Il contesto della sfida

La 20ª giornata di Serie A entra nel vivo con Fiorentina-Milan, gara centrale del turno delle 15. Al Franchi si affrontano due squadre alla ricerca di punti pesanti per consolidare la propria posizione in classifica. La Fiorentina vuole continuità davanti al proprio pubblico, il Milan cerca risposte dopo settimane segnate da rotazioni e assenze.

Le idee di Vanoli

In casa Fiorentina, Paolo Vanoli sembra orientato a confermare Moise Kean come riferimento offensivo, supportato da Albert Gudmundsson e Fabiano Parisi, con Manor Solomon pronto a inserirsi a gara in corso. A centrocampo spazio a Nicolò Fagioli in cabina di regia, affiancato da Rolando Mandragora e Marco Brescianini, subito chiamato a un ruolo centrale. In difesa conferma per Robin Gosens a sinistra, mentre Luca Ranieri resta in ballottaggio con Pietro Comuzzo. Tra i pali, scelta netta: David De Gea.

Le scelte di Allegri

Nel Milan, Massimiliano Allegri deve fare i conti con la squalifica di Fikayo Tomori. Spazio quindi a Koni De Winter nel terzetto con Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic. A centrocampo è aperto il duello tra Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek, mentre Luka Modric partirà dalla panchina lasciando la regia a Samuele Ricci. In avanti confermata la coppia Christian Pulisic e Rafael Leao, con Christopher Nkunku e Niclas Fullkrug pronti a subentrare.

Le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Brescianini, Fagioli, Mandragora; Parisi, Kean, Gudmundsson. All. Vanoli.

Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All. Allegri.

Dove vederla in tv

Fiorentina-Milan sarà trasmessa in diretta su DAZN e su Sky per gli abbonati tramite Zona DAZN, canale 214. Streaming disponibile sull’app DAZN.