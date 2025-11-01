Fiorentina, Mandragora rinnova fino al 2028: annuncio a breve

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 1 Novembre 2025

Mandragora e Fiorentina, rinnovo fino al 2028

È tutto fatto tra Rolando Mandragora e la Fiorentina per il prolungamento del contratto. Il centrocampista resterà a Firenze fino al 2028, con un ingaggio da 1,8 milioni di euro a stagione. L’accordo, già definito in ogni dettaglio, attende solo l’annuncio ufficiale da parte del club viola.

Un’opzione fino al 2029 legata alle presenze

Secondo FirenzeViola.it, nel contratto è inserita anche un’opzione per il 2029, che scatterà automaticamente nel caso in cui Mandragora disputi almeno 30 presenze di minimo 45 minuti nella stagione 2027/28. Un segnale di fiducia e continuità da parte della società, che considera l’ex Torino e Udinese un punto fermo del proprio progetto tecnico.

Trattativa lunga ma positiva

La trattativa tra le parti è durata diversi mesi, con un dialogo costante e costruttivo. L’accordo finale è arrivato nei giorni scorsi e consolida il rapporto tra Mandragora e la Fiorentina, che ha voluto blindare uno dei suoi giocatori più affidabili.

