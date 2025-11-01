Fiorentina, Mandragora rinnova fino al 2028: annuncio a breve
Mandragora e Fiorentina, rinnovo fino al 2028
È tutto fatto tra Rolando Mandragora e la Fiorentina per il prolungamento del contratto. Il centrocampista resterà a Firenze fino al 2028, con un ingaggio da 1,8 milioni di euro a stagione. L’accordo, già definito in ogni dettaglio, attende solo l’annuncio ufficiale da parte del club viola.
Un’opzione fino al 2029 legata alle presenze
Secondo FirenzeViola.it, nel contratto è inserita anche un’opzione per il 2029, che scatterà automaticamente nel caso in cui Mandragora disputi almeno 30 presenze di minimo 45 minuti nella stagione 2027/28. Un segnale di fiducia e continuità da parte della società, che considera l’ex Torino e Udinese un punto fermo del proprio progetto tecnico.
Trattativa lunga ma positiva
La trattativa tra le parti è durata diversi mesi, con un dialogo costante e costruttivo. L’accordo finale è arrivato nei giorni scorsi e consolida il rapporto tra Mandragora e la Fiorentina, che ha voluto blindare uno dei suoi giocatori più affidabili.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo