FIORENTINA MAGGIORE ARAMU – Sabato alle ore 15 lo Spezia ospiterà il Venezia in un match importante per entrambe le squadre in chiave salvezza. Osservati speciali saranno quelli che probabilmente sono i leader delle due formazioni, Giulio Maggiore per Thiago Motta e Mattia Aramu per Paolo Zanetti. Avversari Sabato, e chissà, magari compagni di squadra l’anno prossimo.

FIORENTINA, MAGGIORE E ARAMU NEL MIRINO DEI VIOLA

Come riporta “La Nazione“, infatti, i due giocatori sono entrambi finiti nel mirino della Fiorentina. Il club viola vorrebbe approfittare del fatto che i rispettivi contratti sono in scadenza nel 2023. In questo modo la dirigenza viola spera di poterli strappare ai loro club a prezzi contenuti.

Maggiore, che Italiano ha già allenato allo Spezia, verrebbe a costare intorno agli 8,5 milioni di euro, mentre per Aramu ne serviranno almeno 6. Quest’ultimo, però, potrebbe esercitare un opzione annuale prevista dal suo contratto con il club veneto. La Fiorentina osserva attentamente, e ha in mente di applicare la stessa strategia anche per altri giocatori che a Giugno 2023 andranno in scadenza, su tutti Dalot e Senesi.

LEGGI ANCHE: