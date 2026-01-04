Fiorentina, la rivoluzione di gennaio porta a Baldanzi: è un obiettivo

Tommaso Baldanzi, fantasista della Roma e della Nazionale Under 21, sarebbe ancora un concreto obiettivo della Fiorentina: le sue condizioni..

FIORENTINA BALDANZI – Un interesse ciclico, nato e noto già due anni fa. A gennaio 2024, fu la Roma a fiondarsi su Tommaso Baldanzi e sottoporre all’Empoli l’offerta giusta per far sì che tutte le strade del futuro del trequartista portassero nella capitale. Due anni dopo, sempre nel corso della sessione invernale, il nome del ventiduenne fantasista della Nazionale Under 21 potrebbe finire nuovamente al centro delle tematiche del mercato italiano.

Secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport, infatti, l’ex Empoli interesserebbe nuovamente alla Fiorentina, in quella che si preannuncia una vera rivoluzione di gennaio per la viola. La classifica e la pochissima continuità di risultati impongono a Fabio Paratici e tutto lo stato maggiore una sessione che dovrà consentire alla viola di centrare la salvezza entro fine stagione.

Parametri economici e fisici: la Fiorentina valuta se imbastire la trattativa Baldanzi

Il profilo di Baldanzi, così, balzerebbe in pole rispetto ad altri nomi già noti sul taccuino viola, sul quale sarebbero già stati segnati i nomi dei vari Boga. Già depennato quello di Solomon, obiettivo perseguito (e ufficiale) del mercato viola. Oltre ai parametri finanziari da rispettare per mettere a segno il colpo, la Fiorentina dovrà attendere con trepidazione il responso dei nuovi esami strumentali cui verrà sottoposto il calciatore della Roma. Baldanzi, infatti, è reduce da un infortunio al retto femorale, che ha costretto il trequartista ad alzare bandiera bianca nelle gare contro Genoa e Atalanta dopo la rete realizzata alla Juventus, il 20 dicembre.

La Roma punta Raspadori: porte chiuse per Baldanzi

Il numero 35 non rappresenta un intoccabile per Gasperini e le dieci presenze stagionali in Serie A, la maggior parte delle quali per pochi minuti, avvalorano questi tesi. L’eventuale approdo nella capitale di Giacomo Raspadori ridurrebbe ulteriormente lo spazio destinato a un calciatore pronto a una nuova avventura nel nostro campionato. La Fiorentina resta vigile e attende di piazzare il colpo.

