Fiorentina-Juventus si gioca? L’annuncio della Sindaca di Firenze

Il match tra Fiorentina e Juventus, valevole per il ventinovesimo appuntamento del campionato di Serie A, si gioca: la Sindaca di Firenze…

FIORENTINA JUVENTUS SINDACA FIRENZE – Porte più che aperte al Franchi, per un calcio al maltempo e ai timori che lo spettacolo del grande calcio fosse costretto a soccombere alla pioggia e ai nubifragi che hanno colpito diverse zone d’Italia in questi ultimi giorni. L’appuntamento tra Fiorentina e Juventus, match valido per ventinovesimo turno del massimo campionato nazionale, è fissato per le 18:00 di domani, domenica 16 marzo. L’annuncio definitivo e ufficiale giunge direttamente da Sara Funaro, Sindaca di Firenze, la quale ha dichiarato quanto segue: “Non sussistono motivi ostativi per il regolare svolgimento della partita”. Nel corso della giornata di ieri, erano emersi parecchi dubbi in relazioni all’allerta meteo, identificata con il colore rosso, che avrebbe seriamente messo a rischio il fischio d’inizio della partita.

Anche lo stesso match tra Pisa e Mantova di Serie B, previsto per la giornata odierna, verrà definitivamente posticipato a domani su indicazione del Sindaco della città toscana. L’allerta per il maltempo prevedrà un cambiamento di colore nel corso della serata diventando gialla, con l’incessante pioggia che dovrebbe lasciare un’ideale tregua ai cittadini delle varie regioni italiane. Lo stadio Artemio Franchi può considerarsi regolarmente agibile anche nelle zone circostanti lo stadio, il che comporterà il regolare svolgimento di una partita in cui Fiorentina e Juventus incroceranno i guantoni per le rispettive ambizioni di classifica.

Serie A, Fiorentina-Juventus si gioca: spazio al campo

Mentre i viola cercheranno i tre punti che potrebbero rivelarsi uno slancio definitivo verso le zone europee per la conquista della prossima Europa League, la Vecchia Signora giungerà a Firenze con gli spettri dell’umiliazione casalinga subita contro l’Atalanta. Pomeriggio di passione anche per Thiago Motta, il cui destino sulla panchina potrebbe essere legato proprio all’esito finale del match in programma, regolarmente, domani.