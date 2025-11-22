Fiorentina Juventus, scelte e dubbi: le probabili formazioni del match
La Fiorentina ritrova Kean e punta sull’equilibrio
La Fiorentina arriva alla sfida con una notizia che cambia l’inerzia dell’attacco. Moise Kean è tornato in gruppo e si candida a guidare il reparto, sostenuto da Albert Gudmundsson. In mezzo il ruolo di regia andrà a Nicolussi Caviglia, affiancato da Sohm e Rolando Mandragora, una linea che offre dinamismo e copertura. Sulle fasce agiranno Dodò e Fortini, mentre l’assenza di Robin Gosens obbliga mister Paolo Vanoli a rivedere alcune rotazioni. Dietro, la guida sarà Pablo Marì, con Pongracic e Ranieri a completare il pacchetto difensivo davanti a David De Gea.
La Juventus valuta le condizioni di Vlahovic
La Juventus segue con attenzione l’evoluzione fisica di Dusan Vlahovic, alle prese con un affaticamento agli adduttori. Luciano Spalletti tiene aperte le alternative, con Jonathan David e Lois Openda pronti a subentrare dal primo minuto se necessario. Sulla corsia sinistra il favore dei pronostici va a Filip Kostic, mentre a destra dovrebbe partire Andrea Cambiaso. La mediana sarà affidata a Manuel Locatelli, con Khephren Thuram e Weston McKennie ai suoi lati. In difesa cerca conferma Teun Koopmeiners nel ruolo di braccetto, considerando i rientri di Cabal e Kelly. A supporto della punta agirà Kenan Yildiz, ormai elemento cardine nella trequarti.
Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni
FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Sohm, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Fortini; Gudmundsson; Kean.
JUVENTUS(3-5-1-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Thuram, Kostic; Yildiz; Vlahovic.
Dove vedere Fiorentina-Juventus in tv
Il match tra Fiorentina e Juventus sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, con calcio d’inizio alle 18. Disponibili l’app su smart tv, Sky Q e il canale DAZN su Sky.
