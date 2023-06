Fiorentina, Italiano sogna Milik – Con l’ avventura alla Juventus giunta, con molto probabilità, ai titoli di coda, Arkadiusz Milik potrebbe diventare un importante uomo mercato per alcuni club della “nostra” Serie A. Come riportato da “Il Corriere Fiorentino“, infatti, sul giocatore polacco sarebbe piombata prepotentemente la Fiorentina, la quale avrebbe in Vincenzo Italiano un grandissimo estimatore dell’ex centravanti di Napoli e Marsiglia.

Fiorentina, Italiano sogna Milik – Il giocatore però, dal suo canto, ha già rifiutato una volta Firenze come destinazione ed ecco perchè, questa volta, ci sarà bisogno di una strategia di mercato molto intelligente e dettagliata per far sì che il polacco scelga la Toscana come prossima destinazione della sua carriera. Altro grande scoglio sarebbe rappresentato dall’ingaggio che attualmente percepisce, ovvero 3.5 milioni di Euro netti a stagione, considerati eccessivi da Commisso. Dunque bisognerà trattare ma la Fiorentina ci crede e Italiano ha già iniziato a sognare il suo attaccante “perfetto”.

