Fiorentina insiste per Thorstvedt: Sassuolo oppone muro invernale
La Fiorentina intensifica i propri movimenti sul mercato invernale puntando a rinforzare il centrocampo con Kristian Thorstvedt del Sassuolo. Il centrocampista norvegese, sotto contratto fino al 2027, ha attirato l’interesse della dirigenza viola per le sue capacità di inserimento e la versatilità tattica, qualità che lo rendono adatto al progetto di Paolo Vanoli.
Strategia della Fiorentina
La società viola ha predisposto un’offerta basata su un prestito con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi stagionali. L’idea sarebbe di minimizzare il rischio economico, inserendo clausole che proteggano il club in caso di performance non all’altezza.
Resistenza del Sassuolo
Tuttavia, il Sassuolo oppone un muro netto: la società neroverde non intende cedere Thorstvedt a stagione in corso, ritenendolo un elemento chiave per il raggiungimento dei propri obiettivi in Serie A. Anche offerte superiori ai 15 milioni di euro non sembrano sufficienti a scalfire la posizione del club emiliano, deciso a trattenere il giocatore fino a fine stagione.
Prospettive di mercato
La trattativa rimane viva, ma la strada per la Fiorentina è in salita. Il club viola monitorerà gli sviluppi nelle prossime settimane, valutando eventuali alternative in caso di conferma del no del Sassuolo, con l’obiettivo di completare la rosa senza compromettere equilibrio economico e qualità tecnica.