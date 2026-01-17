Fiorentina in lutto: morto Rocco Commisso, aveva 76 anni

Il dolore della Fiorentina e di Firenze

La Fiorentina piange la scomparsa del suo presidente Rocco Commisso, morto all’età di 76 anni dopo un lungo periodo di cure. L’annuncio è arrivato attraverso un comunicato ufficiale pubblicato dal club viola, a nome della famiglia Commisso, che ha condiviso con dignità e commozione il dolore per la perdita di una figura centrale nella storia recente della società.

Dalla Calabria agli Stati Uniti, senza dimenticare il calcio

Nato a Marina di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria, Rocco Commisso emigrò negli Stati Uniti a soli dodici anni per raggiungere il padre. Il calcio lo ha accompagnato per tutta la vita. Dopo l’acquisizione dei New York Cosmos nel 2017, il 6 giugno 2019 divenne ufficialmente proprietario della Fiorentina, legando definitivamente il suo nome alla città di Firenze e ai colori viola.

Un presidente presente, umano, determinato

Sotto la sua guida la Fiorentina ha vissuto anni di stabilità e crescita, raggiungendo due finali di Conference League e una finale di Coppa Italia. Centrale anche l’investimento nel settore giovanile, simbolizzato dal Rocco B. Commisso Viola Park, casa e futuro del club. Sempre vicino alla città, Commisso fu protagonista anche durante l’emergenza Covid, sostenendo gli ospedali fiorentini con iniziative concrete.

Un’eredità che resta

“Chiamatemi Rocco”, diceva spesso, con un’empatia rara nel calcio moderno. Il suo amore per la Fiorentina, per i tifosi e per i giovani resterà un segno indelebile. Firenze perde un presidente. Il calcio italiano saluta un uomo che ha lasciato un’impronta profonda e autentica.