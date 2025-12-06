Fiorentina in crisi: ko con il Sassuolo e tensioni nello spogliatoio
SASSUOLO-FIORENTINA, UN ALTRO PASSO FALSO
CRISI FIORENTINA – La Fiorentina non riesce a uscire dal momento buio. Anche contro il Sassuolo arriva una sconfitta pesante, maturata dopo un vantaggio illusorio firmato da Rolando Mandragora su calcio di rigore. Il 3-1 finale certifica una fragilità evidente, che la squadra di Paolo Vanoli fatica a correggere, soprattutto nella gestione dei momenti chiave della gara.
LE PAROLE DI GORETTI DOPO LA SCONFITTA
Nel post partita, il direttore sportivo Roberto Goretti non ha nascosto la delusione. Ha parlato di segnali di crescita nelle ultime uscite, ma ha ammesso un netto passo indietro sotto diversi aspetti. La squadra, a suo avviso, manca di connessione e fiducia reciproca, elementi che oggi fanno la differenza. Il messaggio è chiaro: la situazione è difficile, ma arrendersi non è un’opzione.
VANOLI CONFERMATO E TENSIONI DAL DISCHETTO
CRISI FIORENTINA – Un passaggio importante riguarda la panchina. Vanoli resta saldo al suo posto, con la piena fiducia della società. Non è passato inosservato, però, il siparietto tra Moise Kean e Mandragora in occasione del rigore. Goretti ha definito l’episodio fastidioso e inaccettabile, sottolineando come non sia la prima volta che si verifica.
La Fiorentina ora è chiamata a reagire, ritrovando equilibrio e compattezza.
