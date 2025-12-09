Fiorentina in crisi: Comuzzo valuta l’addio già a gennaio

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 9 Dicembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Comuzzo-Fiorentina: segnali di addio per gennaio

La stagione della fiorentina si sta trasformando in una corsa in salita. La squadra viola è ancora ultima in classifica e continua a inseguire la prima vittoria in campionato. Anche contro il sassuolo non è arrivata la svolta che il pubblico si aspettava, segno di un momento complesso che sta incidendo sulle certezze del gruppo e sulla gestione di Paolo Vanoli.

Un organico distante dal suo reale valore

La dirigenza è consapevole che l’organico non merita l’ultimo posto, ma la squadra fatica a trovare equilibrio e continuità. In questo contesto diversi giocatori stanno vivendo una stagione complicata, tra cui Pietro Comuzzo, che sta accumulando meno spazio rispetto alle aspettative.

Comuzzo verso la cessione invernale

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il difensore starebbe valutando la possibilità di lasciare Firenze già nella sessione di gennaio. I numeri parlano chiaro: solo sei presenze da titolare su quattordici partite in campionato e due apparizioni dal primo minuto su quattro in Conference League. Una situazione che rischia di frenare la crescita del giovane viola.

L’idea di una cessione, probabilmente in prestito, nasce dal desiderio di trovare minuti e continuità, elementi fondamentali per proseguire il percorso di maturazione. La Fiorentina riflette sul da farsi, consapevole che perdere un talento come Comuzzo sarebbe una scelta delicata, ma forse inevitabile se il giocatore dovesse chiedere più spazio altrove.