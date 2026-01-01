Fiorentina, in arrivo Manor Solomon dal Tottenham: le ultime

Ecco il primo colpo della Fiorentina targata Fabio Paratici. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’ex dirigente bianconero ha chiuso per l’arrivo a Firenze di Manor Solomon, esterno israeliano che l’Italia ha avuto modo di affrontare durante le sfide di qualificazione per il prossimo Mondiale.

FIORENTINA, PRIMO COLPO DELL’ERA PARATICI: ECCO SOLOMON

Il classe 1999, di proprietà del Tottenham, arriverà in Italia solamente dopo aver interrotto il proprio prestito al Villareal, dove non ha trovato troppo spazio, realizzando però 1 gol e 4 assist in sole 6 presenze.

In maglia viola, Solomon cercherà di rilanciarsi e mettere in mostra una delle sue più grandi qualità, ossia l’abilità nell’uno contro uno. Questa caratteristica potrebbe essere proprio ciò che fa al caso della Fiorentina, dato che in organico non ci sono giocatori simili all’israeliano dal punto di vista tecnico.

Chissà se questo colpo riuscirà a dare la scossa alla formazione di Paolo Vanoli ancora ultima in classifica e con una sola vittoria conquistata in campionato, contro l’Udinese, per giunta ottenuta in 11 contro 10 per quasi tutta la durata del match.

