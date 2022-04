FIORENTINA RINNOVO IGOR – In maniera quasi inaspettata, la Fiorentina ha trovato in Igor il leader della difesa. Il brasiliano, fino alla scorsa stagione un po’ ai margini delle scelte, si è preso la titolarità al fianco di Milenkovic grazie a prestazioni di altissimo livello, ultima quella contro il Napoli. Il suo nome è finito nei radar di alcuni club italiani, come Lazio e Juventus, ma la Fiorentina ha già in mente di blindare il giocatore.

FIORENTINA, IGOR SEMPRE PIU’ IMPORTANTE: PRESTO VERTICE PER IL RINNOVO

Ecco perchè, come riporta Tuttomercatoweb, nelle prossime settimane la società viola incontrerà l’entourage del giocatore per parlare del rinnovo del contratto. Il suo contratto scade nel 2024, ma per evitare ogni possibilità di perderlo, i viola vorrebbero trovare l’accordo al più presto. Un eventuale rinnovo comprenderà molto probabilmente anche un leggero aumento dell’ingaggio.

