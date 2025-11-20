Fiorentina, idea Acheampong per gennaio: Chelsea apre al prestito

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 20 Novembre 2025

Fiorentina alla ricerca di un difensore per gennaio

La Fiorentina ha definito con chiarezza le priorità per il prossimo mercato invernale. Il club vuole un nuovo difensore centrale, possibilmente giovane ma già rodato in un contesto competitivo. Il nome che sta catturando l’attenzione è quello di Josh Acheampong, classe 2006 del Chelsea, un profilo che unisce fisicità, mobilità e capacità di adattarsi a più ruoli della linea arretrata.

Profilo e rendimento del talento del Chelsea

Secondo TMW, il difensore, che possiede cittadinanza inglese e ghanese, si è affermato nelle giovanili dell’Inghilterra, totalizzando quattro presenze con l’Under 21. In questa stagione di Premier League ha raccolto cinque presenze e realizzato un gol, un segnale della fiducia che lo staff tecnico londinese ripone in lui.

Il contratto con il Chelsea è valido fino al 2029 e la valutazione stimata da Transfermarkt si aggira sui quindici milioni. La strada più percorribile per la Fiorentina potrebbe essere un prestito con diritto di riscatto, formula che il club ha già utilizzato in passato per giovani prospetti.

Concorrenza europea e altre opzioni

Il profilo di Acheampong piace anche al Borussia Dortmund e al Crystal Palace, segnale di un talento riconosciuto oltre i confini inglesi. La Fiorentina osserva anche soluzioni più esperte come Axel Disasi, difensore centrale del Chelsea che potrebbe lasciare Londra in caso di sfoltimento della rosa.

Il club viola studia le mosse con attenzione, consapevole che il reparto difensivo avrà bisogno di un innesto di qualità per il prosieguo della stagione.

LEGGI ANCHE: