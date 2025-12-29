Fiorentina, Iachini si candida e parla di Paratici: “Lo conosco bene”

Giuseppe Iachini, ex calciatore e allenatore della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista nel corso della quale ha parlato anche di Paratici

IACHINI FIORENTINA PARATICI – Non c’è due senza tre, per Giuseppe Iachini. Almeno, per ciò che concerne i rumors circa un eventuale ritorno alla Fiorentina, da allenatore, per la terza volta in carriera. Il Mister, attualmente svincolato dopo l’ultima esperienza a Bari, ha già avuto modo di traghettare la squadra viola dal 2019 al 2020 e dal 2021 al 2022. Ora, in relazione alle grandi difficoltà incontrate da Paolo Vanoli nella corsa salvezza, con De Gea e compagni relegati all’ultimo posto in classifica, Iachini sembrerebbe il principale candidato a risollevare il club dalle sabbie mobili della zona retrocessione.

La roboante vittoria interna contro l’Udinese aveva illuso l’ambiente di poter inanellare una serie di risultati positivi per recuperare punti sulle altre squadre coinvolte nella lotta salvezza, ma la sanguinosa sconfitta di Parma ha gettato l’ambiente nello sconforto.

Iachini nuovo allenatore della Fiorentina, la confessione del Mister

In caso di nuova debacle contro la Cremonese, in un match già decisivo per le sorti della viola, Paolo Vanoli potrebbe essere sollevato dall’incarico al pari di Stefano Pioli. Diverse indiscrezioni di mercato individuano in Iachini come allenatore in pole per l’eventuale sostituzione dell’ex Torino, con il diretto interessato che non ha escluso tale possibilità. Intercettato dai microfoni di Radio Rai, Beppe Iachini ha dichiarato:

“Partendo dal presupposto che faccio i miei migliori auguri e in bocca al lupo a Vanoli, non potrei esimermi dal cercare di aiutare la Fiorentina nel caso in cui venissi chiamato in causa. In questo momento non ci sono stati veri e propri contatti diretti, ma non esiterei a dare una mano”.

Paratici-Iachini, nuovo tandem viola? Il tecnico loda il dirigente

“Conosco benissimo Paratici. Lo ritengo un grande professionista, capace di affrontare situazioni molto positive e negative. Dovesse firmare per la Fiorentina, metterebbe in pratica tutta la propria esperienza per aiutare il club. In questa situazione molti professionisti in rifiuterebbero una chiamata”, la confessione di Iachini.

