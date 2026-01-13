Fiorentina, Harrison profilo più raggiungibile di Baldanzi: le ultime

Jack Harrison, esterno inglese in forza al Leeds United, sarebbe sul taccuino della Fiorentina: l’urgenza per il cambio modulo di Vanoli…

HARRISON FIORENTINA – La Fiorentina si sta segnalando quale una delle società più attive sul mercato. Questa volta, dopo gli arrivi di Solomon e Brescianini, elementi più che utili nelle rotazioni di Paolo Vanoli già nel corso dell’ultimo impegno della viola di domenica, contro il Milan, la società gigliata starebbe per mettere la freccia nella corsa a Jack Harrison. La necessità di reperire un esterno di esperienza e affidabilità, considerando anche le difficoltà nel raggiungere il colpo Baldanzi, potrebbero coincidere con la definizione della trattativa con il Leeds United, club attualmente in lotta per la permanenza in Premier League.

Secondo quanto riferito da SkySport, il profilo del classe 1996 appare nettamente più spendibile e plausibile rispetto la concorrenza, con la Fiorentina pronta ad allacciare nuovi contatti per portare a termine l’operazione. Il passaggio di un sistema tattico che preveda un 4-3-3 puro – nel quale gli esterni d’attacco graviteranno intorno al centravanti d’area, Moise Kean – condurranno la viola a sondare ulteriormente il mercato di gennaio.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Ti potrebbe interessare Andino conteso: Panathinaikos, River e il braccio di ferro Godoy Calcio Europeo

Se la corsia di sinistra ha già un padrone incontrastato, Albert Gudmunsson, quella di destra presenta ancora una lacuna da colmare già nel corso della finestra invernale. Da qui, il profilo di Jack Harrison, esterno classe 1996 con una lunghissima esperienza suddivisa tra Premier League e MLS americana, in club come Manchester City, Everton, New York City e Leeds, appunto, società con la quale è vincolato da un contratto in scadenza nel 2028. La Fiorentina sonda il mercato a caccia di elementi per la salvezza: dalla girandola di nomi potrebbe uscire quello di Harrison.

Oltre all’articolo: “Fiorentina, Harrison profilo più raggiungibile di Baldanzi: le ultime”, leggi anche: