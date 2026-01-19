Fiorentina, dalla Premier League ecco Harrison: ufficiale
La Fiorentina ha da poco ufficializzato l’arrivo di Jack David Harrison dal Leeds United, formula del prestito con diritto di riscatto.
Il trentenne esterno offensivo inglese, cresciuto nel settore giovanile del Manchester United ha vestito anche le maglie di Middlesrough ed Everton: in totale, quasi 200 presenze considerando Premier League ed FA Cup, come riporta il sito ufficiale viola.
Sul campo, l’importante vittoria della Fiorentina ha portato la squadra di mister Paolo Vanoli al terz’ultimo posto, stessi punti del Lecce reduce da due sconfitte di misura contro Inter e Milan in trasferta: nel weekend, gara casalinga per i toscani contro il Cagliari.