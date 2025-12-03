Fiorentina, Gosens verso il rientro: filtra ottimismo

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 3 Dicembre 2025

Situazione in casa Fiorentina

La Fiorentina si prepara a riaccogliere Robin Gosens, assente dal 29 ottobre per un problema alla coscia. Dopo settimane complicate, il laterale tedesco vede finalmente un varco concreto verso il rientro. Come riportato dal Corriere dello Sport, cresce la fiducia a Viola Park: Paolo Vanoli spera di averlo a disposizione per Sassuolo-Fiorentina al Mapei Stadium.

Il punto sul recupero del tedesco

Il percorso non è ancora del tutto completato, ma i segnali vanno nella direzione giusta. Gosens continua a lavorare senza forzare e, pur difficilmente destinato a partire titolare, potrebbe essere convocato. Una notizia che rincuora staff tecnico, tifosi e fantallenatori, tutti in attesa di un contributo che finora è mancato in modo pesante.

Possibili scelte tattiche di Vanoli

Il rientro del tedesco arriva in un momento di riflessione profonda. Vanoli valuta un cambio di assetto, con il possibile passaggio al 4-3-2-1 già nella sfida di Reggio Emilia. In questo scenario, Gosens ritroverebbe la sua zona naturale sulla sinistra, anche se la decisione definitiva dipenderà dalle ultime risposte fisiche.

Cosa aspettarsi contro il Sassuolo

La gara contro il Sassuolo diventa un banco di prova fondamentale per misurare forma, equilibrio e ambizioni della Fiorentina. Il ritorno di Gosens, anche solo in panchina, potrebbe rappresentare il primo passo verso una nuova fase della stagione.

