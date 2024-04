FIORENTINA GENOA ITALIANO Si complica il cammino europeo della viola. Contro il Genoa la formazione di Italiano non va oltre il pari per uno ad uno.

FIORENTINA GENOA ITALIANO Davvero troppo poco per puntare all‘Europa e cercare di mettere dietro le dirette concorrenti Lazio, Napoli e Torino.

FIORENTINA GENOA ITALIANO A fine gara come ripreso da Tmw Italiano ha così commentato la gara:

“Oggi potevamo ottenere qualcosa di diverso, perché lo richiede la classifica. Ne avevamo parlato, di migliorarla e aggiustarla, di risalire. Il primo anno questa partita l’avremmo persa, ma secondo me qualcosa è cambiato e siamo riusciti a cambiarla. Avevamo situazioni per vincere anche non in maniera pulita, ma tra rotazioni e stanchezza”.

FIORENTINA GENOA ITALIANO il mister della viola ha voluto poi parlare di Kayode autore oggi di una gara sottotono rispetto all’andata:

“Sono contento che Kayode dica di non essere contento della prestazione, poteva fare molto di più oggi. Grande segno di maturità da parte di un ragazzo di 19 anni”.

Poi ancora sulla partita:

“Dobbiamo essere più veloci, intraprendenti e concreti davanti. Vedrete che le partite importanti si giocheranno lì e dobbiamo crescere”.

LEGGI, ANCHE, AD ESEMPIO: