Fiorentina, Ferrari: “Miglioramenti con Vanoli, gennaio importante per mercato e non solo”

Alessandro Ferrari, Direttore Generale della Fiorentina ha parlato sui canali del club viola. Le sue dichiarazioni:

“Dobbiamo renderci conto della situazione in cui siamo, portare un cambio di rotta, prendere un nuovo percorso e la stiamo affrontando con la famiglia Commisso sempre vicina. Dobbiamo continuare a lavorare, giorno dopo giorno per riportare Firenze e la Fiorentina alla grandezza che meritano. dobbiamo partire con un nuovo anno”

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Ti potrebbe interessare Fiorentina, in arrivo Manor Solomon dal Tottenham: le ultime Calciomercato News

Da quando è arrivato mister Vanoli ci sono situazioni migliorate, lo dicono i numeri in risalita, ad esempio nelle occasioni create e possesso palla; ora bisogna mettere in campo anche i risultati. Il silenzio stampa non vuole mancare di rispetto nessuno ma concentrare tutti quanti al lavoro al Viola Park“.

Ferrari aggiunge: “Affrontiamo il 2026 con determinazione, dobbiamo essere lucidi; ci siamo messi egli obiettivi, pensiamo che con sette vittorie e otto pareggi la salvezza sia raggiungibile. Con il mister siamo allineati, gennaio sarà molto importante e dovremo sfruttare questa finestra di mercato per portare qualche faccia nuova.

A partire dall’anno nuovo ci sarà una nuova figura professionista che avrà la responsabilità sportiva con esperienza nazionale ed internazionale, che non pensi solo al lavoro di adesso ma anche costruire la Fiorentina del domani, non facile al momento.

Lo stadio? Passi in avanti, desideriamo uno stadio nuovo e funzionale, mancano ancora alcuni dettagli e ci siamo presi qualche settimana.

I tifosi? Ringraziamo la loro presenza in casa e fuori, capiamo la rabbia, la tristezza e paura del momento ma deve tramutarsi in vicinanza alla squadra“.