Fiorentina, ecco Paratici: “Scelta coraggiosa, non incosciente. Prima tiriamoci da questa posizione, poi…”

Inizia ufficialmente oggi 5 febbraio 2026 il ruolo di nuovo direttore sportivo della Fiorentina per Fabio Paratici. Le sue dichiarazioni nell’intervista Sky Sport:

“E’ una scelta coraggiosa ma non incosciente, si sanno le conseguenze che possono arrivare. Ho valutato la proprietà, serissima, un club che ha delle infrastrutture di primissimo livello internazionale, persone con le quali posso lavorare, subito in sintonia ed è stato tra virgolette facile decidere, questo mi basta.

Chi ha fatto sport ad alto livello sa che fare una cosa al cento per cento ha un significato ma volere veramente una cosa con la disperazione di volerla ha tutto un altro significato, da qui dobbiamo ripartire. Siamo in una posizione scomoda, stiamo facendo meglio ma per tirarci fuori dobbiamo volere disperatamente uscire da queste posizioni che non ci competono“.

Su alcuni singoli: “Fortini e Dodô? Uno molto giovane, ha avuto attenzioni da parte di altre squadre, deve ancora formarsi; Dodo è già più affermato, con esperienze internazionali e affronteremo la situazione il prima possibile“.

Paradici conclude: “Non bisogna fare proclami, le cose si costruiscono piano piano e la prima cosa è toglierci da queste posizione, testa nel carro armato per quattro mesi, non possiamo pensare di risolvere il problema in uno o due risultati.

Dovremo creare un metodo di lavoro funzionale per la Fiorentina, abbiamo un brand Firenze super internazionale e riconosciuto nel mondo, cercheremo di creare qualcosa di attrattivo.

Cosa portare dal calcio inglese? La spensieratezza nel giocare a calcio e la leggerezza rispetto ad arbitri, polemiche varie. Sprechiamo un sacco di energie che potremo usare in maniera più costruttiva, facendo anche mea culpa“.