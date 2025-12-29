Fiorentina e Lazio puntano Lazar Samardzic dell’Atalanta

Samardzic alla ricerca di spazio

Lazar Samardzic fatica a trovare continuità nell’Atalanta. Arrivato dall’Udinese due estati fa, è rimasto spesso un’alternativa per Gasperini e successivamente per Palladino, dopo una parentesi positiva con Juric. Con De Ketelaere e Pasalic davanti nelle gerarchie, il centrocampista cerca opportunità per rilanciare la sua carriera.

La Fiorentina interessata al prestito

Secondo Gianluca Di Marzio, la Fiorentina guarda con attenzione a Samardzic, valutando un prestito per rinforzare il centrocampo e dare slancio alla stagione viola. Considerata la cifra di 23 milioni investita dalla Dea per il riscatto estivo, un trasferimento a titolo definitivo appare poco probabile.

Concorrenza della Lazio

La Lazio di Maurizio Sarri segue con interesse il profilo di Samardzic per rinforzare la mezzala del 4-3-3. In estate il giocatore era vicino al Marsiglia per circa 20 milioni. I bergamaschi sono disposti ad ascoltare offerte nel mercato di gennaio, con le due squadre italiane in prima linea.

Brescianini e Maldini nel mirino

Oltre a Samardzic, la Fiorentina monitora anche Brescianini e Maldini, altri giocatori dell’Atalanta in uscita. L’arrivo di Fabio Paratici come Head of Football potrebbe accelerare le trattative, aprendo scenari interessanti per il mercato invernale viola.