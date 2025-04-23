Fiorentina e Kean, incontro positivo: futuro insieme più vicino

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 23 Aprile 2025 · Aggiornato il 22 Aprile 2025

Dialoghi costruttivi tra le parti

Il futuro di Moise Kean alla Fiorentina sembra prendere una piega positiva, a seguito di un incontro tra il calciatore e la dirigenza del club viola. Alla riunione hanno partecipato il presidente Rocco Commisso, il direttore generale Ferrari e il direttore sportivo Pradè. Fonti vicine al club riferiscono che il confronto si è svolto in un clima disteso e collaborativo, con l’intento condiviso di proseguire il percorso insieme anche nella prossima stagione.

L’attaccante ha manifestato grande soddisfazione per il suo ruolo nella squadra toscana e ha espresso la volontà di concludere il campionato nel miglior modo possibile. Le sue dichiarazioni testimoniano un senso di appartenenza crescente, considerato un elemento cruciale anche in prospettiva Mondiale 2026, obiettivo che motiva fortemente il classe 2000.

Fiorentina pronta a puntare ancora sull’attaccante

La Fiorentina è decisa a valorizzare Moise Kean come elemento cardine del reparto offensivo per la stagione 2025/26. Sebbene al momento non vi sia ancora un accordo formale, le parti sembrano orientate verso un rinnovo con adeguamento contrattuale da ridiscutere una volta conclusa la stagione. La presenza di una clausola rescissoria pari a 52 milioni di euro, attivabile tra il 1° e il 15 luglio, rappresenta un elemento strategico da considerare, anche alla luce del crescente interesse internazionale per il calciatore.

Il futuro di Moise Kean potrebbe essere ancora tinto di viola, rafforzando la linea offensiva della squadra in vista delle prossime sfide in Serie A e nelle competizioni europee.

