Fiorentina, Dzeko con il megafono a Bergamo: “Tifosi, abbiamo bisogno di voi”
Al termine di un’altra sconfitta della Fiorentina, questa volta a Bergamo contro l’Atalanta, Edin Dzeko in prima fila seguito dagli altri giocatori ha voluto ribadire le sue parole in settimana rivolgendosi direttamente con il megafono dei tifosi viola presenti nel settore ospiti della New Balance Arena. Così l’attaccante bosniaco:
“Noi ci siamo, bisogna andare insieme, noi abbiamo bisogno di voi, capite questo?“.
