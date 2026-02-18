Fiorentina, doppio forfait in Conference League

Vigilia europea complicata per la Fiorentina. In vista della sfida di Conference League contro lo Jagellonia, il tecnico Vanoli dovrà rinunciare a due pedine importanti: David De Gea e Manor Solomon non saranno a disposizione.

Il problema di De Gea

Il portiere spagnolo resta ai box per una sublussazione al terzo dito della mano, infortunio già accusato nella recente gara contro il Como. Le condizioni non consentono di forzare i tempi e lo staff medico ha deciso di non inserirlo nella lista dei convocati. Una scelta prudente, considerando anche gli impegni ravvicinati. La gestione del recupero sarà fondamentale per evitare ricadute.

Solomon fermato dall’influenza

Assenza diversa ma ugualmente pesante quella di Solomon, colpito da una sindrome influenzale. L’esterno offensivo non sarà della partita contro lo Jagellonia e verrà monitorato nei prossimi giorni. La doppia defezione impone rotazioni e adattamenti. La Fiorentina vuole proseguire il cammino europeo con continuità, ma dovrà farlo senza due titolari.

Sguardo anche al campionato

Entrambi i giocatori saranno valutati in vista della prossima sfida di Serie A contro il Pisa, in programma lunedì pomeriggio. Il calendario non concede pause e la gestione delle energie diventa decisiva. La Fiorentina cerca risposte dal gruppo. L’Europa chiama, nonostante le assenze.