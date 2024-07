FIORENTINA TESSMANN – La Fiorentina è una delle squadre più attive sul mercato: dopo aver chiuso Colpani si lavora per Tessmann del Venezia. La dirigenza viola sta cercando nuovi rinforzi per rivoluzionare il proprio centrocampo dopo le partenze di Arthur, tornato alla Juventus dopo la fine del prestito, Bonaventura, a cui è scaduto il contratto, e di Castrovilli, che a fine contratto ha trovato l’accordo per trasferirsi alla Lazio. Al momento l’unico arrivo ufficiale è quello del trequartista ex Monza che si riunisce al tecnico Raffaele Palladino, nuovo allenatore viola.

Ma sono diversi i nomi in orbita Fiorentina: a partire da Tanner Tessmann di proprietà del Venezia neopromosso per arrivare ad un interesse per Weston McKennie della Juventus. Per il primo giocatore la dirigenza viola avrebbe già avanzato fatto un’offerta iniziale che però con ogni probabilità non verrà accettata, ma le squadre continueranno a trattare. Oltre ai due calciatori già citati ci sarebbe l’interesse anche per il centrocampista Jens Cajuste di proprietà del Napoli e per Lovric dell’Udinese per cui la Fiorentina ha fatto un’offerta.

