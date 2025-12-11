Fiorentina-Dinamo Kiev, probabili formazioni e dove vederla in tv

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 11 Dicembre 2025

Le scelte di Vanoli per rialzare la Fiorentina

La Fiorentina vive un avvio di stagione complicato, senza vittorie in campionato e con una pressione crescente. L’Europa offre però un’occasione per respirare e ritrovare fiducia. Al Franchi, alle 18.45, arriva la Dinamo Kiev, avversaria temibile e dotata di ritmo. Il tecnico Vanoli punta su un undici solido, con l’obiettivo di ritrovare equilibrio e incisività.

Fiorentina-Dinamo Kiev, le probabili formazioni

La Fiorentina dovrebbe schierarsi con un 3-5-2 votato alla compattezza: De Gea tra i pali, linea difensiva formata da Pongracic, Comuzzo e Viti. Sulle fasce spazio a Dodo e Fortini, mentre in mezzo agiranno Mandragora, Nicolussi Caviglia e Ndour. Davanti coppia pesante composta da Dzeko e Piccoli.

La Dinamo Kiev di Kostyuk risponde con un 4-3-3 dinamico: Neshcheret in porta, difesa con Karavaev, Dubinchak, Thiare e Vivcharenko. A centrocampo Shaparenko, Mykhailenko e Rubchynksky. Tridente offensivo formato da Kabaiev, Voloshyn e Ogundana.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Viti; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Dzeko, Piccoli. All. Vanoli.

DINAMO KIEV (4-3-3): Neshcheret; Karavaev, Dubinchak, Thiare, Vivcharenko; Shaparenko,, Mykhailenko, Rubchynksky; Kabaiev, Voloshyn, Ogundana. All. Kostyuk.

Dove seguire Fiorentina-Dinamo Kiev in diretta

La partita tra Fiorentina e Dinamo Kiev sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport, tramite app disponibile su smart tv e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e console PlayStation e Xbox. Una serata che può segnare un primo spartiacque nella stagione viola.