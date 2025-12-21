Fiorentina devastante: 5-1 all’Udinese, viola straripanti

Una partita decisa subito

La Fiorentina ritrova brillantezza e identità e travolge l’Udinese con un netto 5-1 che non ammette repliche. La gara si indirizza dopo appena otto minuti, quando Okoye commette un’uscita sconsiderata su Kean, toccando il pallone con le mani fuori area. Cartellino rosso diretto e friulani costretti a giocare in inferiorità numerica per oltre ottanta minuti.

Primo tempo a senso unico

Da quel momento la squadra di Vanoli prende il controllo totale del match. Il possesso è costante, il ritmo alto, la manovra fluida. Al 21’ arriva l’1-0 firmato da Mandragora, puntuale nel ribadire in rete su assist da piazzato di Fagioli. L’Udinese fatica a contenere e rischia ancora: palo di Gudmundsson, occasioni per Kean e Ndour. Nel finale di frazione il divario si amplia. Gudmundsson trova l’incrocio con un mancino di grande qualità, poi Ndour cala il tris di testa, approfittando di un intervento incerto di Sava.

Ripresa senza storia

Il copione non cambia nel secondo tempo. La Fiorentina continua a spingere e trova il 4-0 con Kean, finalmente premiato dopo una gara generosa. L’Udinese accenna una reazione con una prodezza di Solet, ma è solo un’illusione. Tre minuti dopo è ancora Kean a chiudere definitivamente i conti sul 5-1, attaccando la profondità e punendo nuovamente Sava.

Nel finale i viola gestiscono senza affanni. Arriva la prima vittoria in campionato, netta e convincente. Per l’Udinese, invece, è un crollo pesante che apre riflessioni profonde.