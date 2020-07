Fiorentina De Rossi, i viola scelgono l’ex romanista per la panchina? FIORENTINA DE ROSSI – A meno di un anno dall’addio dal calcio giocato, Daniele De Rossi potrebbe rientrare nel mondo del calcio, questa volta nelle vesti di allenatore. Secondo quanto riferisce “Sky Sport“, la Fiorentina avrebbe scelto proprio l’ex bandiera della Roma come prossimo allenatore. Nelle scorse ore si era fatto anche il nome di Luciano Spalletti, il quale si è da poco svincolato dall’Inter. Tuttavia, il patron Rocco Commisso avrebbe ora virato con decisione sull’ex giallorosso, reduce dall’esperienza al Boca Juniors. FIORENTINA DE ROSSI – Così si legge nel sito di Gianluca Di Marzio: “De Rossi-Fiorentina, questa volta potrebbe farsi davvero. Il club viola è stato vicino ad accogliere il centrocampista quando la sua storia a Roma si è interrotta. Il sì era ad un passo, poi la chiamata del Boca è stata irrinunciabile. Questa volta però è tutto diverso: anche il ruolo ovviamente. La Fiorentina, infatti, punta De Rossi come allenatore del futuro, quindi per la prossima stagione. Un ulteriore segno di quanto questa società stimi il ragazzo, già vicino a vestire la maglia viola da calciatore. L’obiettivo di De Rossi è quello di diventare allenatore, lo ha ribadito spesso, l’opportunità potrebbe arrivare presto in una grande piazza come Firenze“. Resta aggiornato. Ti invieremo una mail solo per le novità Il Tuo Indirizzo Email Notizie più importanti Ho letto e accetto i Termini Condizioni

