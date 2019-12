Fiorentina Cutrone, viola forti sul centravanti del Wolverhampton

FIORENTINA CUTRONE – Continuano le voci relative al forte interesse della Fiorentina nei confronti di Patrick Cutrone, 21 anni e quest’estate trasferitosi dal Milan al Wolverhampton.

L’esperienza inglese dell’attaccante, considerato da molti l’erede di Filippo Inzaghi, non sta procedendo però nel migliore dei modi, nonostante l’ottimo feeling con ambiente e tifosi: 2 soli gol in 23 presenze tra campionato ed Europa League. E nelle gerarchie del manager dei “wolves” Nuno Espirito Santo è molto indietro.

Non è quindi da escludere un suo rientro anticipato in Italia. E la Fiorentina, alla ricerca di un nuovo attaccante da regalare al nuovo tecnico Beppe Iachini, sarebbe in prima fila. A rivelarlo è il giornale “La Nazione“.

Giocando vicino a Chiesa o Ribery, Cutrone potrebbe ritorvarsi e risbloccarsi nuovamente. Del resto, durante il periodo al Milan – pur se oscurato da Piatek nella seconda metà della scorsa stagione – ha dimostrato di avere ottime qualità.

FIORENTINA CUTRONE – Dal canto loro, i viola potrebbero cedere Pedro, attaccante brasiliano approdato in Toscana quest’estate ma finora molto deludente, con poche presenze e nessun gol. Il giocatore ex Fluminense potrebbe infatti accasarsi in Turchia, precisamente al Besiktas.

In vista di questa nuova finestra di calciomercato di gennaio, potrebbe esserci quindi questo giro di attaccanti.